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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد فضيحة رشوة بحق بايدن

جو بايدن
جو بايدن

رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي، تزويد المشرعين الأمريكيين بالوثائق التي يعتقد بعض الجمهوريين أنها قد تلقي الضوء على صفقات تجارية إجرامية مزعومة تتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

والأسبوع الماضي، نقلاً عن معلومات وردت من أحد المبلغين عن المخالفات، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر والسيناتور تشاك جراسلي أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكشف عن سجلات غير سرية توضح بالتفصيل “مخططًا إجراميًا محتملاً يشمل نائب الرئيس آنذاك بايدن ومواطن أجنبي فيما يتعلق بتبادل الأموال لقرارات السياسة”.

واستدعى كومر وجراسلي، على وجه الخصوص جميع ما يسمى نماذج FD-1023 - التي تستخدمها الوكالة لتسجيل التقارير التي لم يتم التحقق منها من مصادر بشرية سرية - التي تم إنشاؤها أو تعديلها في يونيو 2020 والتي تحتوي على مصطلح “بايدن”، بالإضافة إلى المستندات الأخرى ذات الصلة.

قال عضو الكونجرس كومر في ذلك الوقت: “يحتاج الشعب الأمريكي إلى معرفة ما إذا كان الرئيس بايدن قد باع الولايات المتحدة الأمريكية لكسب المال لنفسه”.

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ومع ذلك، سكب كريستوفر دنهام، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب شؤون الكونجرس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الماء البارد بناءً على هذا الطلب.

وقال المسؤول إنه “من الأهمية بمكان لنزاهة عملية العدالة الجنائية بأكملها ... أن يتجنب مكتب التحقيقات الفيدرالي الكشف عن المعلومات التي قد تضر بالتحقيقات، أو تؤدي إلى إجراءات قضائية متحيزة، أو تخلق انطباعات خاطئة بين الجمهور”.

وأشار دنهام أيضًا إلى أن “المعلومات الواردة من مصادر بشرية سرية لم يتم التحقق منها، وبحكم تعريفها غير كاملة”، مضيفًا أن “هناك قواعد صارمة حول متى وكيف يمكن تقديم مثل هذه المعلومات خارج الوكالة”.

وانتقد عضوا الحزب الجمهوري هذا الرد، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تم الاستدعاء موجودة بالفعل.

وقال السناتور جراسلي: “لذا ، يبقى السؤال، ماذا فعل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في مزاعم خطيرة للغاية من مصدر موثوق به في مكتب التحقيقات الفيدرالي يورط نائب الرئيس آنذاك بايدن؟”.

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