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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمر بسيط.. بايدن يسخر من خطاب ترامب بشأن انتخابات الرئاسة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمؤيديه إنه ما لم يرغبوا في أن يرأس دونالد ترامب الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات أخرى، فيجب عليهم التبرع بالمال لحملة إعادة انتخابه.

ويأتي إنذار الرئيس ردا على ظهور ترامب في حدث استضافته “سي إن إن”، عندما حاول إثبات موقفه بشأن ترشيحه الرئاسي الثالث.

وكتب بايدن، علي “تويتر” بعد خطاب ترامب المتلفز: “الأمر بسيط يا رفاق. هل تريد أربع سنوات أخرى من ذلك؟".

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وأضاف: “إذا لا تريد ذلك، شارك في حملتنا، في رابط إلى صفحة تبرعات ActBlue، والتي تمكن المواطنين الأمريكيين من إرسال الأموال إلى الحملة الانتخابية”.

ويُطلب من الناخبين المساهمة بأي شيء يتراوح بين 10 دولارات و 2000 دولار أو أكثر، ويمكنهم الالتزام بسداد مدفوعات شهرية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “ذا هيل”، فإنه بعد خطاب ترامب، أرسلت حملة بايدن أيضًا بريدًا إلكترونيًا إلى مشتركيها الذين يسعون إلى جمع الأموال مع سطر الموضوع ‘”قد حدث ذلك”.

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