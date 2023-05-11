صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من موقفه من عودة أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على السويسري مارسيل كولر إعادة أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، والذى يتضمن عقده بندا بإعادة اللاعب مقابل 22 مليون جنيه في الموسم المقبل لسد ثغرة الهجوم في الفريق الأحمر".

وتابع:"ورفض كولر عودة مهاجم سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد على اعتبار أنه لا يختلف كثيراً عن شادي حسين مهاجم فريق الأهلي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة".