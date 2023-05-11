مرتضى منصور: تلقينا تهديداً بسحب أرض النادي بـ أكتوبر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.

وأضاف رئيس النادي قائلا: "حصلنا على كافة التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه".

وأكد مرتضى منصور أنه عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وشدد على أنه سبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية.

وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي والتي وصفها بأنها "سوبر العار".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر.

وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده، وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية، وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

3 ملفات جاهزة للفيفا أبرزها



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي مقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" جهزت عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وضد النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وثالث ملف هو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي".

وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.

وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.

وقال رئيس القلعة البيضاء :" الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع لكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.