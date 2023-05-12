عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

تيك توك
تيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك " متضمناً قيام صاحب الحساب بالترويج لرتب أميرية بغرض الإتجار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى  أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق " تيك توك " يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية " مُقلدة " وذلك بقصد بيعها.

وأقر ببيع بعضها لكل من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) ، وأضاف بتحصله عليها من (مالك محل إكسسوارات بدائرة المركز) ، تم ضبطهم وبمواجهتهم قرر الشخصين المشار إليهما بقيامهما بلصق الإكسسوارات التى تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما ، وأرشدا عنها وتبن أنها (6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية) .

وأضاف مالك محل الإكسسوارات بقيامه بالتحصل عليها من آخر (مالك محل إكسسوارت بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، تم ضبط الأخير، وبحوزته ( 170 قطعة – 7 قيد حديدى جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على طالب بيع اكسسوارات تداول مقطع فيديو وزارة الداخلية رتب عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: نطاب بتعديل القانون لتكون الأم الأولى في الوصاية

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ