إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك " متضمناً قيام صاحب الحساب بالترويج لرتب أميرية بغرض الإتجار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق " تيك توك " يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية " مُقلدة " وذلك بقصد بيعها.

وأقر ببيع بعضها لكل من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) ، وأضاف بتحصله عليها من (مالك محل إكسسوارات بدائرة المركز) ، تم ضبطهم وبمواجهتهم قرر الشخصين المشار إليهما بقيامهما بلصق الإكسسوارات التى تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما ، وأرشدا عنها وتبن أنها (6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية) .

وأضاف مالك محل الإكسسوارات بقيامه بالتحصل عليها من آخر (مالك محل إكسسوارت بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، تم ضبط الأخير، وبحوزته ( 170 قطعة – 7 قيد حديدى جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.