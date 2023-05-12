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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على أجنبيين سرقا شقة في أكتوبر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق أشارت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة (هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى محمولة ومبلغ مالى) من منزل شقيقتها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة .

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (زوج شقيقة صاحبة الحساب - مقيم بدائرة القسم) بتعرضه لواقعة سرقة (4 هواتف محمولة - 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب - مبلغ مالى) من داخل مسكنه.  

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – يحملان جنسية إحدى الدول).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والمسروقات ، وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمتهما بالسرقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة حاسب آلي اجهزة الامن الأجهزة الامنية المسروقات بأسلوب التسلق بمدينة 6 اكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر

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