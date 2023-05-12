القبض على طالب أعلن عن بيع أسلحة بيضاء عبر فيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بصورة روج خلاله صاحب الحساب لبيع أسلحة بيضاء.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، وإضطلاعه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء نظير مقابل مادى، وكذا المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول المضبوط "وبها آثار تحويلات مالية ورصيد مالى" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب والإحتيال وتحقيق مكاسب مالية وأن المبلغ المتواجد على المحفظة الإلكترونية هو من متحصلات نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.