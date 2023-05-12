توقيع اتفاق مبادئ في جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع والمحكمة العليا في باكستان تأمر بالإفراج عن عمران خان أبرز اهتمامات صحف الكويت

شكري: استمرار سلوك إسرائيل يطيح بآمال التعايش والاستقرار بالمنطقة

السعودية تعلن انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول من السودان

فرنسا تفتح تحقيقا في الاعتداء على كنيس في جربة التونسية

العراق يطلب من تركيا استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

الإعلان عن اجتماع أمريكي صيني رفيع المستوى في فيينا

صندوق النقد يحذر من تداعيات تخلف أمريكا عن السداد



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله إن هناك أهمية عمل وتعاون أعضاء مجموعة ميونخ (مصر، الأردن وفرنسا وألمانيا) على احتواء الوضع بشكل استباقي في قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وجدد وزير الخارجية إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: "أكرر إدانة مصر للعملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء، وأحذر من أن استمرار هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي، ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن المملكة العربية السعودية أعلنت توقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "إعلان جدة" لإنهاء الأزمة في السودان، مشيرةً إلى أن الطرفين أكدا "التزامهما الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وإدراكهما أن أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية".

ورحّب الجانبان "بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور".

وقالت "الجريدة" إن المملكة العربية السعودية أعلنت انتهاء تنفيذ عمليات إجلاء مواطنيها ورعاياها من السودان، وفق بيان لوزارة الخارجية، مضيفة أن "عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، شملت 8455 شخصًا هم (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)". وأوضحت المملكة أنه تم إجلاء الأفراد بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

وأفادت "القبس" بأن عمليات القصف المتبادل لليوم الثالث على التوالي بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة تصاعت بعد أن أودت بحياة 29 فلسطينياً وإصابة 93، فيما سقط شخص وأصيب 5 في جنوب إسرائيل، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم 191 هدفاً في غزة، بينما أُطلق 803 صواريخ وقذائف هاون على الأقل صوب إسرائيل هذا الأسبوع عبر منها 620 الحدود إلى داخل إسرائيل لكن الدفاعات الجوية اعترضت 96% من تلك التي كانت تشكل تهديدًا بضرب أهداف.

وقالت "الراي" إن الجيش الإسرائيلي أعلن، أنه هاجم أهدافا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس جنوب قطاع غزة، أحمد أبو دقة.

وقالت "الوطن" إن العراق أرسل طلبًا رسميًا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن المحكمة العليا في البلاد أمرت، اليوم الخميس، جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان. وأثار اعتقال خان، يوم الثلاثاء، فيما قيل إنها "قضية احتيال" احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد؛ مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

وذكرت "الجريدة" أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس فتحت تحقيقا بشأن مقتل فرنسي-تونسي يبلغ من العمر 41 عاما في اعتداء وقع مساء الثلاثاء، أمام كنيس الغريبة في جربة بشرق تونس، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانج يي في فيينا هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية، شملت الحرب في أوكرانيا و"المسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.

وقالت "الراي" إن صندوق النقد الدولي أعلن أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.