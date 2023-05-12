صحف السعودية| أبرز بنود اتفاق جدة بين طرفي الصراع بالسودان.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم بالمملكة.. كوريا الجنوبية تعلن عن 20 ألف إصابة جديدة بكورونا.. النفط يهبط في رابع خسارة أسبوعية

كوريا الجنوبية تسجل نحو 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية وأمطار مصحوبة بالبرد على مناطق المملكة

الخارجية السعودية تعلن اكتمال عمليات الإجلاء من السودان

أبرز بنود الاتفاق الأولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بعد محادثات جدة

محادثات جدة ستركز على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار

1.3 مليار دولار مساعدات سعودية للكاريبي ومشاريع بـ242.6 مليون



نشرت الصحف السعودية أخبار وموضوعات هامة المحلية منها والدولية ذات اهتمام كبير.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدية عن تسجيل كوريا الجنوبية أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 19,989 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و371 ألفا و675 إصابة، بحسب ما نشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أيضا أن كوريا الجنوبية سجلت 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و 591 حالة وفاة.



كما نشرت "المدينة" عن زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي, بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل, وعلى عمق 9ر5 كيلومتر.

ولم ترد انباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية .



كما نشرت صحيفة "المدينة" عن الأرصاد الجوية في المملكة السعودية اليوم.

وتنبأ المركز الوطني للأرصاد السعودية بطقس اليوم حيث قال المركز أن سماء غائمة جزئيا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد الى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما توقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن تراجع أسعار النفط اليوم وسط مخاوف اقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.49 بالمئة، إلى 74.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 70.57دولار.



كما نشرت الرياض عن اكتمال عمليات الإجلاء من السودان.

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

وشكرت وزارة الخارجية السعودية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تنتهز هذه الفرصة لتتقدم بشكرها إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

صحيفة الوطن

ونشرت صحيفة الوطن السعودية عن حريق كبير في سوق الصواريخ بجدة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي أن حريقا نشب في سوق الصواريخ بجدة، مؤكدا أن عمليات إخماد الحريق مستمرة حتى الآن.

كما نشرت الوطن عن أبرز بنود الاتفاق الأولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بعد محادثات جدة.

قالت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، إن الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا على اتفاق أولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

وتضمن الإعلان، تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

أبرز بنود الإعلان الموقع في جدة:

* تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.

* الالتزام بسيادة السودان، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

* مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية.

* حماية كافة المرافق الخاصة والعامة في السودان، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

* اعتماد إجراءات بسيطة لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

* الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع القانوني أو الأمني أو السياسي للأطراف الموقعة عليه.

وعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة.

وهدفت المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة حقيقية، والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال، الأمر الذي جعل الملايين محاصرين في منازلهم ومناطقهم.



الشرق الأوسط

نشرت جريدة الشرق الأوسط ترحيب المملكة السعودية والولايات المتحدة، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة العربية السعودية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أن تعلنا أنه في 11مايو 2023 في جدة، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، يقر إعلان الالتزام التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وسيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، أن محادثات جدة ستركز عقب التوقيع، على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل الأنشطة المتفق عليها، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

وأضاف البيان: "تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة ـ مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين ـ بشأن وقف دائم للأعمال العدائية، وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".

صحيفة عكاظ

ونشرت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 1.3 مليار دولار مساعدات لدول منطقة الكاريبي، فيما يعمل الصندوق السعودي للتنمية حاليا على مشاريع تصل قيمتها إلى 242.6 مليون دولار في المنطقة.