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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مارسيل كولر يشوق الجماهير لمباراة الأهلي والترجي التونسي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

شوق مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الجماهير لمباراة الأهلي والترجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشر مارسيل كولر فيديو قصير، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق: “الترجي التونسي والأهلي في النصف النهائي”.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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