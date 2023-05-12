لأول مرة بكفر شكر التخصصي.. إنقاذ حياة سيدة تعاني من أورام بالرحم

أعلنت مستشفي كفر شكر التخصصي، عن أنه لأول مرة فى تاريخ المستشفي في مثل هذا النوع من العمليات الجراحية، تم إنقاذ حياة سيدة تبلغ 48 عاما تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر عن طريق استئصال كلى للرحم عن طريق المنظار بجرح أقل من 1 سم.

وأضاف الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، أن هذه العملية تعتبر من أعلى عمليات تخصص النساء والتوليد من حيث الدقة والمهارة.

ووجه مدير المستشفي الشكر لفريق الأطباء المشارك في العلمية، علي رأسهم د. راضي الغديري مدير العمليات جراحة النساء والتوليد، د. عبد المنعم مبارك رئيس قسم النساء والتوليد، د. أحمد قاسم استشاري النساء والتوليد، د. محمد عبد الودود أخصائي النساء والتوليد، د. إسلام عبد الحميد رئيس قسم التخدير، د. إيهاب سعيد استشاري التخدير، د. مصطفى رسلان أخصائي التخدير.