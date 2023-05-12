30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

تشهد كوريا الجنوبية، أول شهر مايو الجاري، ارتفاعا غريبا في عدد حالات إصابات جائحة فيروس كورونا، فقد ارتفع عدد الحالات في هذا اليوم إلى 5774 إصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلد الأسيوي نحو 31 مليون و 176 ألفا و660 إصابة، حسب ما أعلنته وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولكن في باقي شهر مايو ارتفع عدد الإصابات إلى مئات الآلاف بشكل مثير للقلق.

ارتفاعات كبيرة في إصابات كورونا

وفي اليوم التالي الثلاثاء 2 مايو، أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل 15714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و192 ألفا و401 حالة، بينما تم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و 497 حالة.

وفي يوم الجمعة 5 مايو، أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا، حيث سجلت كوريا الجنوبية 18 ألفا و752 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 31 مليونا و251 ألفا و203 حالة، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأيضاً هناك 6 حالات وفاة جديدة لها علاقة بالفيروس، لترتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و518 حالة وفاة.

وفي يوم الخميس 11 مايو، سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على التوالي، وهو ما يعد تزايد مخيف لأعداد الإصابات، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إعلانها عن تسجيل 20,574 حالة، و 32 حالة من الخارج، لتنخفض بذلك عن الحالات يوم الأربعاء، وهم 23,521 إصابة وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة إضافية بكورونا، ليرتفع العدد الكلي إلى 34,583 وفاة.

تسجيل 19 ألف إصابة اليوم

واليوم الجمعة 12 مايو، سجلت كوريا الجنوبية 19,989 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 ساعة فقط، ما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و371 ألفا و675 إصابة، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و 591 حالة وفاة.

تسبب هذا التزايد المخيف في الأعداد، لفرض كوريا الجنوبية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، لكن الوضع مازال عرضة لتفشي العدوى، والجمعة الماض

عزل ذاتي لمدة 5 أيام

من جانبه، قال راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أمس الخميس، إن السلطات الصحية ستظل توصي بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام للمصابين، لكنه لن يكون إلزاميا، كما سيتم إلغاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في جميع المرافق الطبية والصيدليات، والإبقاء عليها فقط في المستشفيات التي بها أجنحة المرضى.

من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول - في اجتماع متلفز مع المسئولين الحكوميين والعاملين في المجال الطبي - "أنا سعيد لأن المواطنين سيتمكنون من استئناف حياتهم الطبيعية بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المالي لفحص وعلاج مرضى كورونا.

30 ألف إصابة كورونا يوميا

وتسجل كوريا من 30 إلى 50 ألف إصابة جديدة يوميا بفيروس كورونا، ما دفع الحكومة الكورية للإعلان الثلاثاء الماضي أنها تواجه منذ منتصف مايو موجة ثانية من انتشار الوباء، خصوصا في العاصمة سيول وضواحيها.

وكانت كوريا الجنوبية في فبراير ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين التي خرج منها المرض، لكن سلطات سول تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد إستراتيجية فحوصات مكثفة وتتبع المخالطين للمصابين حتى من دون فرض إجراءات عزل إلزامية.

وخففت تعليمات الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بعد العطلة في مطلع مايو، وعادت البلاد عموما إلى الحياة الطبيعية، لكن منذ بضعة أسابيع، باتت تسجيل ما بين 35 و50 إصابة جديدة بالفيروس، لا سيما في العاصمة وضواحيها، المنطقة التي يتركز فيها حوالى نصف سكان البلاد.