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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن توقعات حالة الطقس لهذا اليوم، من شبه انعدام الرؤية نتيجة لنشاط قوي للرياح.

 

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، توقعت الأرصاد السعودية أن تكون السماء غائمة جزئياً مع نشاطٍ في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ مما قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.

 

وأشارت إلى أن هذه الحالة تشمل أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

وحذر المركز الوطني من أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

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