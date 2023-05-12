السعودية.. السيطرة على حريق سوق الصواريخ

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في السيطرة علي حريقٍ نشب في عددٍ من المحال بسوق الصواريخ- جنوب غربي المحافظة، دون إصابات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد شارك في إخماد الحريق أكثر من 30 مُعدة ما بين سيارات إطفاء وسنوركل وآليات، حيث تمكّن رجال الإطفاء من محاصرة النيران التي بدأت عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، واستمرت حتى بعد منتصف البارحة.

وتابع مجريات الحادث نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، كما تابع الحادث محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، ومدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة.

وجارٍ العمل في الموقع على عمليات التبريد.