الجيش السوداني يتعهد بتحقيق واستدامة أمن واستقرار البلاد |صور



قال الجيش السوداني إن قائد الفرقة الخامسة مشاة ( الهجانة ) يتفقد القوات بمدينة الأبيض.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك: "تفقد اللواء الركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاة الهجانة قوات الفرقة بمدينة الأبيض مشيدآ بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أفراد الهجانة".

وأضافت: "أكد قائد الفرقة الخامسة مشاة الهجانة على أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق وإستدامة أمن واستقرار البلاد"

كما أعرب عن شكره لجميع مواطني مدينة الأبيض لوقفتهم مع القوات المسلحة والهجانة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه في (11مايو 2023م) في جدة، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، يقر إعلان الالتزام التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

