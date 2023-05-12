المبعوث البريطاني: عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية في مصر بشأن الأزمة السودانية

التقى روبرت فيرويذر، المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، بمسئولين في الحكومة المصرية ومسئولين إقليميين بالإضافة إلى منظمات إنسانية لمناقشة الوضع في السودان، وكيف يمكن للمملكة المتحدة المساهمة للمساعدة في إنهاء الأزمة.

وفي إطار زيارته التقى بنائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي لوزا، واتفق المسئولان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان واستئناف عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

كما ناقشا أهمية قيام طرفي النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وأكدا أن المملكة المتحدة كانت ولا تزال جهة مانحة ملتزمة في السودان، حيث أنفقت أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني على المساعدات الإنسانية في السنوات الخمس الماضية.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

قال المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر: "لقد عقدت اجتماعات ومناقشات مثمرة للغاية هنا في مصر فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وتشترك المملكة المتحدة ومصر في هدف الوصول إلى سودان آمنة ومستقرة، ونحن ندرك الدور الهام الذي تلعبه مصر في استضافة السودانيين الذين فروا من الصراع، ونواصل بذل كل الجهود لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وندعو الجانبين إلى وضع حد لإراقة الدماء."

أثناء وجود فيرويذر في القاهرة التقى أيضا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وناقش معه الأوضاع في السودان والجهود الدولية لإنهاء الأزمة.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

كما التقى بممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وقال إن المملكة المتحدة تواصل استكشاف الخيارات لتقديم مساعدات إنسانية فعالة للناس في السودان، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

منذ بدء الأزمة في الشهر الماضي، كانت المملكة المتحدة ومصر على اتصال وثيق، حيث اتصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اتصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بوزير الخارجية سامح شكري، وكلاهما يقود الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في السودان، وينسقا إخلاء أصحاب الجنسيات البريطانية والمصرية وغيرها من الجنسيات.