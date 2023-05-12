عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المبعوث البريطاني: عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية في مصر بشأن الأزمة السودانية

المبعوث البريطاني
المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة ا

التقى روبرت فيرويذر، المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، بمسئولين في الحكومة المصرية ومسئولين إقليميين بالإضافة إلى منظمات إنسانية لمناقشة الوضع في السودان، وكيف يمكن للمملكة المتحدة المساهمة للمساعدة في إنهاء الأزمة.

وفي إطار زيارته التقى بنائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي لوزا، واتفق المسئولان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان واستئناف عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

كما ناقشا أهمية قيام طرفي النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وأكدا أن المملكة المتحدة كانت ولا تزال جهة مانحة ملتزمة في السودان، حيث أنفقت أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني على المساعدات الإنسانية في السنوات الخمس الماضية.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

قال المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر: "لقد عقدت اجتماعات ومناقشات مثمرة للغاية هنا في مصر فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وتشترك المملكة المتحدة ومصر في هدف الوصول إلى سودان آمنة ومستقرة، ونحن ندرك الدور الهام الذي تلعبه مصر في استضافة السودانيين الذين فروا من الصراع، ونواصل بذل كل الجهود لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وندعو الجانبين إلى وضع حد لإراقة الدماء."

أثناء وجود فيرويذر في القاهرة التقى أيضا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وناقش معه الأوضاع في السودان والجهود الدولية لإنهاء الأزمة.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين

كما التقى بممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وقال إن المملكة المتحدة تواصل استكشاف الخيارات لتقديم مساعدات إنسانية فعالة للناس في السودان، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

منذ بدء الأزمة في الشهر الماضي، كانت المملكة المتحدة ومصر على اتصال وثيق، حيث اتصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اتصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بوزير الخارجية سامح شكري، وكلاهما يقود الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في السودان، وينسقا إخلاء أصحاب الجنسيات البريطانية والمصرية وغيرها من الجنسيات.

المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يبحث في شأن الأزمة السودانية مع نظرائه المصريين والإقليميين
المبعوث البريطاني السودان الأزمة السودانية روبرت فيرويذر المبعوث البريطاني للسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفير الألماني يؤكد التزامهم مع شركائهم بتوافر المعلومات

عمود خشب وموسيقى ورقص.. كيف تحتفل ألمانيا بعيد العمال؟

المنيا وشتوتجارت.. السفارة الألمانية تحتفل باليوم العالمي للتوامة بين المدن

السفارة الألمانية تدعم مشروعات صغيرة مصرية غير هادفة للربح

بيان من المملكة المتحدة بشأن العنف الجاري في السودان

الوزير الإنجليزي لشؤون الشرق الأوسط: مصر سوقا أساسية للشركات والمستثمرين البريطانيين

عقد شراكة بين Elevate للاستثمار ومجموعة Guy’s وSt. Thomasلتطوير المستشفيات بالشرق الأوسط وأفريقيا

السفارة البريطانية والمجلس الثقافي يحتفلان بمرور 7 سنوات على الشراكة العلمية مع مصر

ترشيحاتنا

حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. هل تجوز للنساء؟

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ