توافد الأقباط الكاثوليك على إيبارشية أسيوط لإلقاء نظرة الوداع على جثمان المطران الشرفي

توافد المئات من الأقباط الكاثوليك علي مقر كاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط، اليوم الجمعة، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط وعدد من الأساقفة والرهبان والكهنة.

وأعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، أمس الخميس، عن مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في المواعيد التالية:



اليوم الجمعة 12 مايو: إلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا. ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى الثامنة مساءً.

يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا: صلاة القداس الإلهي الساعة 1 ظهرًا: صلاة الجناز.

تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

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