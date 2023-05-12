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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالتعاون مع الأزهر.. وزارة الرياضة تختتم فعاليات برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف- مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فعاليات برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، الذي تم تنفيذ فعالياته داخل قاعات مرصد الأزهر، بمشاركة الكوادر الشبابية بجامعة الفيوم.

 

يأتي البرنامج في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بالعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي لأي من الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع مجتمعنا وثقافتنا.

 

ويهدف البرنامج إلى الاستماع لأفكار وآراء الشباب وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من قبل المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة إلي تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك التعرف على كافة الأفكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.

 

وتضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور حمادة شعبان - أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر، تناول فيها كيفية مكافحة التطرف بالإضافة إلى تنفيذ جلسات وورش عمل مع الشباب، وذلك للاستماع الى اراءهم وأفكارهم.

 

واختتمت الفاعليات بمحاضرة ألقاها الدكتور  أحمد الديب- صحفي ، وتناول فيها مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي وكيفية التعامل الصحيح معها ، و دور وسائل التواصل الإجتماعي في الترويج للتطرف ونشر الأفكار السلبية والمتطرفة من خلالها.

 

كما تمت زيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد كافة الآراء والأفكار المتطرفة التي يتم طرحها على وسائل التواصل الإجتماعي والرد عليها بمختلف اللغات ثم استلام شهادات المشاركة و زيارة المسجد الأزهر وشارع المعز.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يقوم برصد ومتابعة ومجابهة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعها، والتركيز على نشر صحيح الإسلام وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية، ورصد كل ما تبثه التنظيمات المتطرفة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستمر في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج للجامعات من محافظات الصعيد خلال الفترة من أكتوبر 2022 الى يوليو2023.

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