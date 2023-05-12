عجز ميزانية روسيا يتجاوز خلال 4 أشهر مستهدفات الحكومة لعام 2023

تجاوز عجز الميزانية الروسية مستهدفات الحكومة لعام 2023 بالكامل في الأشهر الأربعة الأولى من العام، حيث استمر الإنفاق على الحرب وانخفاض عوائد الطاقة في تقليص ميزانية الدولة.

ارتفع عجز الميزانية إلى 3.42 تريليون روبل، أي ما يعادل 45 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى أبريل 2023، وفقًا لأرقام وزارة المالية.

هذا وتراجعت الإيرادات بنسبة 22% إلى 7.8 تريليون روبل، بينما ارتفع الإنفاق 26% إلى 11.2 تريليون روبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت روسيا أن يصل عجز ميزانيتها إلى 2.9 تريليون روبل، أي 43 مليار دولار، في عام 2023، وكان من المتوقع أن يذهب ثلث الإنفاق الحكومي على الأقل إلى الدفاع والأمن.

وأظهرت أرقام الفترة من يناير إلى أبريل أن عائدات النفط والغاز الروسية تراجعت بنسبة 52% لتصل إلى 2.3 تريليون روبل، أي ما يعادل 30 مليار دولار. وزادت الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 5% لتصل إلى 5.5 تريليون روبل، أي 72 مليار دولار.

في العام الماضي ، بلغ إجمالي عجز الميزانية الروسية 3.3 تريليون روبل، أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها ثاني أكبر عجز في تاريخ روسيا الحديث.

بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2022 إلى 31.11 تريليون روبل، متجاوزًا توقعات ما قبل الحرب بأكثر من الثلث، والمبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2021 بأكثر من الربع.