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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الرعاية بالإسماعيلية : الجودة وسلامة المرضى على رأس أولوياتنا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

صرح الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن الهيئة تولي موضوع سلامة المرضى اهتماماً كبيراً، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرا إلي أن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، دائما ما يؤكد علي أهمية تبني ثقافة سلامة المريض، وأن تكون الجودة وسلامة المرضى على رأس الأولويات، وذلك بحسب توجيهات القيادة السياسية، من خلال تحقيق نموذج رعاية آمن ومتكامل وعالي الجودة.

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أضاف مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع ممثلي وسائل الإعلام، علي تحسين ثقافة سلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية، وتشجيع التواصل والتوعية والتثقيف بهذا الخصوص بين القيادات ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى.


كما أعلن الدكتور محمد سامي التجهيز لإطلاق عدة مبادرات صحية لخدمة المواطن الاسمعلاوي، خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلي المضي نحو تذليل جميع العقبات التي قد تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بجميع مراكزها وقراها.


واختتم سامي، لافتا إلي أنه مستهدف خلال هذه الفترة الوصول إلي ابعد مواطن في نقطة جغرافية بمحافظة الإسماعيلية.

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بمحافظة الإسماعيلية هيئة الرعاية الصحي رئيس هيئة الرعاية الصحية محافظة الاسماعيلية الدكتور أحمد السبكي

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