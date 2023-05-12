توفير التأمين الصحي الشامل لأعضاء نادي هيئة التدريس | وبرامج جديدة بينية .. جامعة حلوان في 7 أيام

رئيس جامعة حلوان:

ندعم كل المشروعات التنموية في مختلف المجالات

تنظيم حفل تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس

كلية الاقتصاد المنزلي تقدم خريجين متميزين يحتاجهم سوق العمل المحلي والدولي

يؤكد أهمية تحقيق التكامل بين البرامج التي تخص كليات القطاع الطبى

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية الأسبوع علي أن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة التى وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الجامعة تهدف لدعم كافة المشروعات التنموية في مختلف المجالات، لاسيما مشروعات محو الأمية للقضاء على الجهل، وأن الجامعة مهتمة بكافة عناصر التطوير والمناهج وقاعات الدراسة والمعامل وتشجيع البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الجامعة لديها العديد من التخصصات التربوية في كليات (التربية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التربية الرياضية بنات)، ولكن هناك استقلالية لكل كلية ونحن نحتاج في المرحلة المقبلة الي إعادة النظر في تخصصاتها وتوحيد جهود كليات القطاع التربوي، إلى جانب توحيد قواعد القبول من خلال شروط ثابتة، لكي تكون كلياتنا ذات نسيج موحد.



وأضاف رئيس جامعة حلوان أن النظام الجامعى يحتاج إلى تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية ومنظومة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

ووجه الدكتور قنديل كليات القطاع التربوي بعقد لجان مشتركة بين الخمس كليات لوضع قواعد موحدة وعمل مؤتمر عام، ودعوة كل المستثمرين في التربية والتعليم، للتعرف على احتياجاتهم، حتى يتم إعداد الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع والدولة، وتأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وتابع قائلا، إن مبدأ التطوير والتحديث من أهم المبادئ التى تحرص عليها الجامعة، فضلا عن استخدام أحدث طرق التخطيط والتقييم من أجل الاهتمام بجودة المادة العلمية، مشيرا إلى ضرورة أن تكتمل علاقة كل قطاعات الجامعة ببعضها البعض، وفق إطار مرجعي واحد، وتعديل البرامج التربوية.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن الهدف الأساسي للجامعة هو توظيف الطلاب، وتطوير البرامج وفقا للمواصفات الحديثة العالمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والتواصل مع متلقي الخدمة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الجامعة والقطاع التربوي.

وشدد قنديل على مسئولي القطاع التربوي بضرورة إعادة صياغة نظام التدريب، وعمل برامج دولية، وجذب الطلاب الوافدين، وتوثيق العلاقات الدولية، وعمل شهادات مشتركة، والاهتمام بالتبادل الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس، و استقدام التكنولوجيا للتطوير، وذلك لتحقيق جودة التعليم بإمكانيات مادية وتجهيزات عالية وإمكانيات بشرية مؤهلة ومدربة.

كما كان قد اجتمع الدكتور السيد قنديل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس أكد تقديم كافة صور الدعم الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع أعضاء نادي هيئة التدريس، ومناقشة إعداد حفل تكريم للمحالين على المعاش منذ عام 2020 وحتي والآن، لافتا إلى أهمية توفير مقرات للنادي بما يسمح للأعضاء وأسرهم تلقى الخدمات النادي، وكذلك تم التأكيد على توفير الجامعة لخدمة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الدعم للرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء النادي وأسرهم، ومناقشة الإعداد لحفل تكريم المحالين على المعاش من ٢٠٢٠ حتى الآن.

وقال الدكتور السيد قنديل إن الجامعة مهتمة بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، ووعد بتوفير أماكن للمصيف ذات جودة عالية وبمساهمة تصل إلى ٣٠٪ من النادي، كما تعهد بتقديم كل الدعم للنادي كى يليق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

وفي منتصف الأسبوع اجتماع الدكتور السيد قنديل مع مجلس كلية الاقتصاد المزلي بحضور الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، أكد قنديل على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم خاصة بكلية الاقتصاد المنزلي التى تضم تخصصات فريدة، تضعها في مقدمة الكليات التي تقدم خريجين يحتاجهم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى ضرورة تطوير اللوائح واستحداث برامج تلبي احتياجات سوق العمل مثل برامج الموضة سواء في الزي او الحلى او اكسسورات الجلود أو أدوات المكياج، مؤكدا ضرورة تفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الانتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلي المحيط بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أهمية فتح الشراكة مع خريجي الكلية واحتضان مشروعاتهم وتوفير التدريب اللازم وفتح آفاق للتسويق لهم ثم الدفع بهم لسوق العمل في صورة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك فتح آفاق التعليم التبادلي بالشراكة مع الشركات المتخصصة لتوفير الأيدي العامله المدربه وإيجاد فرص العمل للخريجين.

وأوصى قنديل بعمل بروتوكولات مع الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن وبالاخص قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وتفعيل دور الوحدات الإنتاجية من خلال تشغيل الطلاب والطالبات حسب تخصصاتهم ومع توفير العائد المادي المجزي للطلاب مقابل عملهم، وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية من خلال مكتب العلاقات الدولية في كافة تخصصات الكلية.

كما الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع قيادات كليات القطاع الطبى " الطب والصيدلة والتمريض " ووجه بعقد لجان مشتركة بين الثلاث كليات لوضع قواعد موحدة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين هذه الكليات وعمل مدرسة علمية وأبحاث مشتركة ومراكز بحثية مشتركة للعمل كنسيج واحد.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية التي تخص كليات القطاع الطبي، وشدد على ضرورة إعادة الهيكلة بتوظيف واحد للثلاث كليات ، كما شدد على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية، وتحدث عن قيمة الأستاذ الجامعي، وسبل تطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن لكل من طلاب الكليات الثلاثة دوره الواضح ولكل منهم احترامه على هذا الدور، وأنه يجب التكامل بين طلاب الثلاث الكليات، مؤكدا أهمية البحث العلمي لكي يخرج منتج يفيد المجتمع واحتياجات الدولة، من خلال تأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أنه يجب تقديم مقترحات لبرامج جديدة بينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع اهمية التدويل، مع الاهتمام بجذب الوافدين والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم.

وتابع قائلا إن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن ترسيخ قيم الطالب الذي يسعى للنهوض بمؤسسات الدولة.