الكويت تدين الهجوم الإرهابي علي جزيرة جربة التونسية

عبرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية؛ فقد جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بأشكالة وصوره كافة والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.



كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التونسية وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

