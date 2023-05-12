مطار مرسى علم يستقبل 119 رحلة قادمة من 11 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 119 طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا، الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

قال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 119 رحلة طيران الأسبوع المقبل قادمة تقل آلاف السياح الأجانب.



وأشار إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم لاستقبال حوالي 24 ألف سائح من 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وسلوفاكيا من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل.



وأوضح أن الفنادق تحرص دائما على راحة السائح وتقديم خدمة سياحية مرتفعة وتنظيم مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى لجذب السائحين الأجانب، مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف دول العالم