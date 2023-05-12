عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 119 رحلة قادمة من 11 دولة أوروبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 119 طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا، الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

 

قال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 119 رحلة طيران الأسبوع المقبل قادمة تقل آلاف السياح الأجانب.

 


وأشار إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم لاستقبال حوالي 24 ألف سائح من 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وسلوفاكيا من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل.


وأوضح أن الفنادق تحرص دائما على راحة السائح وتقديم خدمة سياحية مرتفعة وتنظيم مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى لجذب السائحين الأجانب، مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف دول العالم

البحر الأحمر السياح الأجانب إجراءات وقائية واحترازية اجراءات وقائية المنتجعات السياحية شواطئ مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

خدش شرفها وحرق جسدها | قرار عاجل من النيابة ضد والدة فتاة بالسلام

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

قبل مواجهة الأهلي والترجي| نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة للجماهير

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

تحطم طائرة عسكرية روسية في القرم و مقتل عسكريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ