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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد رفعه للحوار الوطني

زيادة القيمة وفض العقد.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على أن رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خطوة في غاية الاهمية، موضحة أن قضية الايجار القديم وما يصاحبها من تبعات مستمرة على مر الأزمنة كانت تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه.

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وأضافت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنها طالبت من قبل بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول ملف الإيجار القديم وبالتالي لا يوجد ما هو أنسب من الحوار الوطني، كمنصه يتم فيها إجراء حوارات مجتمعية من قبل المختصين و كل أطياف المجتمع و القوي السياسيه مختلفة التوجهات، لأنه بدون شك توجد أزمة علي الارض بسبب هذا القانون و صراع بين المالك و المستأجر و مع زيادة الأزمات الاقتصادية تشتد هذه الصراعات بشكل يدعو إلى القلق.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

 

ولفتت نائبة البرلمان إلى مطالبتها سابقا في مجلس النواب  بأهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، منوهة أن هذا الأمر جاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفض الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية، معقبة:" أهم مقتضيات دراسة الأثر التشريعي هو إقامة حوار مجتمعي لذلك ما تم اتخاذه من أمانة الحوار الوطني الفنية خطوة ضرورية من شأنها إيجاد حلول بشأنه بعد سنوات غابت فيها الحلول المرضية لجميع الأطراف.

 

واستفاضت عضو مجلس النواب في حديثها موضحة أن الدراسة والاستماع بالطبع تساهم في إيجاد حلول تكون مرضيه أو على الاقل متوازنة تساعد في حلحلة هذه الازمات و لا تكون مع طرف على حساب الآخر، معقبة:" الأزمات الاقتصادية العالمية تفرض إعادة النظر في قانون الإيجار القديم للخروج من هذا الأمر على نحو سليم وضامن لحقوق الجميع.

زيادة القيمة الإيجارية 

وعن طرح حلول يمكن الأخذ بها بالمناقشات القادمة، أشارت سعيد إلى أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، أملا في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لأن كلاهما متضرران .

فض العقد مباشرة في قانون الإيجار القديم

 

وأشارت النائبة إيرين سعيد أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :"  فهناك إيجارات جنيه في الشهر ".

توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم


ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه من يملك عقار  آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022، والأهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .

 

واختتمت النائبة إيرين سعيد قائلة:" ننتظر نتيجة هذه الحوارات و لجان الاستماع بالتأكيد ستضيف الكثير، ونأمل حل المشكلة يتم ترجمته على أرض الواقع ورفعه للرئيس السيسي من اجل التنفيذ مباشرة.

وشهد الأسبوع الماضي تقدم النائبة إيرين سعيد باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، مشيرة في اقتراحها إلى أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الوصل بين المالك و المستأجر ، و نظرًا لتقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ على العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، و لا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .


وأكدت على أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة  و فك التشابك بين الطرفين ، و تحقيق التوازن و العدالة ، وأيضا  لتتمكن الدولة من الاستفادة بشكل أفضل من أصولها و استغلالها بالشكل الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم . 

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