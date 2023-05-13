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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

رجل سعودي
رجل سعودي

تمكن رجل سعودي بمساعدة من سفارة بلاده في القاهرة ، من الاجتماع بوالدته المصرية عقب فراق استمر لأكثر من ثلاثة عقود، والتي كانت قد انفصلت عن أبيه إثر خلافات عائلية، وفقا لما ذكر موقع "سبق" المحلي.

 

سعودي يجد أمه المصرية بعد 32 عاما من الفراق

وأوضح السعودي خالد السنيد، البالغ من العمر 36 عاما، أنه افترق عن والدته قبل 32 سنة، وذلك قبل أن يتجاوز الرابعة، حيث عادت أمه إلى بلادها دون أن يراها ولو لمرة واحدة خلال تلك العقود الطويلة من الزمن.


وكان والد خالد قد انفصل عن زوجته خلال وجودها في القاهرة أثناء زيارة الأخيرة لعائلتها، ليعود بعد ذلك مع ابنه إلى السعودية لوحدهما.

وبعد وفاة والده عاش، خالد، عند جدته أم والده حتى وصل عمره 16 عامًا.

ولمتابعة المزيد حول قصة رجل سعودي وصل إلى أمه المصرية بعد فراق 32 عاما .. تابع الفيديو جراف التالي:

سعودي سفارة بلاده في القاهرة الاجتماع بوالدته المصرية فراق استمر لأكثر من ثلاثة عقود

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