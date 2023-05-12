صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الأزمات التي تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي، حيث يغيب عن الترجي عدد كبير من لاعبيه كغياب معز بن شريفية حارس الفريق الأساسي وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي بسبب الإصابة، و يغيب أيضًا حسام دقدوق لإيقافه بسبب تعاطي المنشطات.

ويؤدي النادي الأهلي مرانه الختامي اليوم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن اللفتات المهمة قبل المباراة حرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

https://www.youtube.com/watch?v=itwYWfVU7Cs

وكان رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي رياض التويتي، قد هاجم لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قبل مواجهة الأهلي، اليوم.