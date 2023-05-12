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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تختتم قافلتها التعليمية بأسـيوط بمشاركة 6000 طالب

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، فعاليات القافلة التعليمية  لطلاب الثانوية العامة  بمحافظة أسيوط علي مدار يومي الخميس والجمعة  ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ،  التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا  "،  في 16 محافظة ، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022_2023 ، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه :" أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي متابعته المستمرة لتنفيذ مشروع القوافل التعليمية والتنويرية  في مختلف محافظات الجمهورية ، حيث يُعد أهم أحد البرامج والمشروعات القومية التى تنفذها الوزارة داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والصعيد والمحافظات الحدودية .

وأشاد "صبحي " بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق منصّة الفيديو زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة داخل قاعات المدارس ومراكز الشباب ، لتعظيم الاستفادة للجميع ،مثمنًا علي التعاون المثمر  للقائمين علي تنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

جاء تنظيم فعاليات القوافل بمركزي ديروط أبوتيج بمشاركة ٦٠٠٠ طالب وطالبة.

ونالت القافلة قبول وإعجاب من الطلاب المشاركين، حيث عبروا عن مدى الاستفادة التى حصلوا عليها وطالبوا بأن يكون هناك المزيد مثل هذا اللقاءات شاكرين الجهات الشريكة وجميع القائمين على تنفيذ هذه القافلة.

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