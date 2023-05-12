معجبوش عرض الفريق الأبيض | مهاجم الزمالك يوقّع لـ بيراميدز

كشف مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصاعد عن توقيع اللاعب على عقود الانتقال لنادي بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا بعد المفاوضات المكثفة التي حدثت بين اللاعب ووالده الكابتن أسامه نبيه مع مسؤولي بيراميدز في الآونة الأخيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يوافق على عرض الزمالك في الفترة الماضية بسبب الخلاف على الأمور المادية، ووافق على التوقيع لبيراميدز بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية دون الرجوع لمسؤولي الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

