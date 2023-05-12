حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

أطلق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك 20 تصريحا ناريا كشف من خلاله كل ما يدور داخل القلعة البيضاء من معوقات وأزمات تشغل عقول عشاق الرداء الأبيض عقب إعلان رئيس الزمالك مرتضى منصور رحيله ونجليه أحمد وأمير عن النادى على خلفية مطالب بعزله من قبل وزارة الشباب والرياضة تنفيذا للحكم الصادر من القضاء الإدارى والذى يطعن عليه رئيس الزمالك.

ويرصد صدى البلد تصريحات أمير مرتضى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بنادى الزمالك والتى لا تزال ردود أفعاله مستمرة داخل الشارع الكروى فى جميع أنحاء الوطن العربى خاصة مع الغيوم التى تلبد سماء مستقبل الزمالك.

قال أمير مرتضى : سأتحدث عن ملف الكرة في ٢٠١٧ تعاقدنا مع عبدالله السعيد ومكنش في مخلوق يعرف وكان لدينا سيولة مالية بالتعاقد مع لاعب سيشارك في كأس العالم ونادي الزمالك في هذا الوقت كان قوي ومستمر .. حينها قامت لجنة من الوزارة بالتفتيش وسألوا عن الـ 40 مليون واضطرينا أن نقول انهم خاصين بصفقة عبدالله السعيد والنادي الأهلي تنبه..

وأضاف أمير مرتضى : في ٢٠٢٠ حدثت أزمة كورونا .. و١٦ نادي اجتمعوا وقرروا أن يتم الغاء موسم كورونا .. والوزير تبنى أن يتم استكمال الموسم مش مهم الـ ١٦ نادي المهم الـ ٣ أندية ودفعنا الثمن على مستوى المنتخبات والأندية وودعنا البطولات القارية على كل المستويات.

واستطرد المشرف العام على الكرة : وصل الزمالك نهائي ٢٠٢٠ بفريق تم بناؤه على مدار سنوات .. الفريق تم بناؤه بضم كوكبة كبيرة .. وبعدها يتم حل المجلس.

عقد بن شرقى وساسي

و قال : كان هناك ٤ لاعبين عقودهم ١٣ مليون جنيه وحين عدت وجدت عقودهم ٧٢ مليون جنية.. كان المفروض "ابقى ساحر" وأجدد عقد بن شرقي وفرجاني ساسي وغيرهم رغم الخراب للفريق وتم تعمد تخريب النادي.

وأضاف : لم أكن مع عودة المجلس لكن حب مرتضى منصور للنادي هو ما دفعنا أن نعود لخدمة الزمالك.

وواصل : دفعنا ثمن إيقاف القيد وأنا المطالب بأن أقوم ببناء فريق في شهور قليلة يرضي الجماهير رغم هذا الخراب.

واستطرد : بعد أن عدت وجدت خلل كبير.. لاعب يجدد ويحصل على ٧ مليون جنيه ويتم وضع شرط جزائي ٢ مليون جنيه في عهد اللجان وغيرهم من اللاعبين .

وكشف أن اللاعبين بيسألوا بعض وبصوا لبعض في المرتبات.. وكان سبب في تخريب الفريق .

وأكد قائلا : بعد مباراة الكأس قلت للمستشار مرتضى أنني اريد الرحيل وقال لي أننا سنحارب من أجل الدوري وبالفعل حققناه ولكن كنت أرى أن الفترة الماضية كفاية لأنني ارى كم العبث في الكرة المصرية وأخرها أزمة قيد ثلاثي الزمالك.

نحارب ضد التيار ونصمت أمام ما يقال علينا .. والحديث عني بأنني أتناول المخدرات وتم فصلي من الشرطة ولكني لم أرد لانني أمثل نادي الزمالك.

خدامين للزمالك

مرتضى منصور يسخرنا كأننا خدامين في نادي الزمالك.. والدي كان في السجن وكنت احضر التدريبات والمباريات ولم اشتكى لكن لكل انسان طاقة.

مرتضى منصور عمره ما كان هادي أو كيوت.. الجميع يعلم ان مرتضى قوي لذلك تم انتخابه.. احنا بنحارب عشانكم وعمرنا ما دخلنا في صراع شخصي ومفيش قدامنا خناقة إلا عشان نادي الزمالك.

نتعرض لسمعتنا كأسرة. لاعب سجل هدف يقال علينا أفضل ناس في الدنيا.. لاعب يخطئ يقال عني بتاع عمولات.

الزمالك كبير