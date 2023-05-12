أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرحيل عن مقاعد المجلس الأبيض ومعه نجله أحمد مرتضى عضو المجلس بجانب أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم.

وصرح مرتضى منصور بذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر نادي الزمالك.

وقال منصور: سأترك نادي الزمالك ، ومعى أبنائى ، وسأعود إلى صفوف الجماهير، لكني لن أتخلى عن قراري بتقديم ملفات إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، ومعها ملف التنمر ضد شيكابالا، بجانب ملف عقوبة كهربا، ومشاركته محليا رغم صدور قرار من لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة.

مرتضى منصور الزمالك مقبل على كارثة

قال مرتضى منصور إن الزمالك مقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية، كما جاء على لسانه.

وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.

وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

مرتضى منصور تلقينا تهديد بسحب أرض الزمالك فى 6 أكتوبر وخسارة 10 مليار جنيه

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.

وأضاف رئيس الزمالك قائلا : حصلنا على كل التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه" مشيرا الى ان قيمة ارض الزمالك فى 6 أكتوبر حاليا تساوي عشرة مليار جنيه .

وأكد مرتضى منصور “عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وسبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية”.

وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات.

مرتضى منصور: تلقيت 3 دعاوى قضائية ضدي بعد الاعتذار عن السوبر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر. وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.