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رئيس التحرير
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مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرار رحيل المستشار مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك.

فعلى الرغم من إعلان مرتضى منصور الرحيل عن نادي الزمالك، إلا أن مصدرًا بوزارة الشباب والرياضة كشف عن أنه لم يصل الوزارة أي شيء رسمي من نادي الزمالك بشأن استقالة أي عضو من المجلس.

"كما أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات بالتصريحات ولكن بخطابات رسمية"، وفق تصريحات للاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن.

وأعلن المستشار مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك أمس في مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك أنه سيرحل عن مقاعد المجلس الأبيض ومعه نجلاه أحمد مرتضى عضو المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

https://www.youtube.com/watch?v=foSs7B8ykC8

 

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