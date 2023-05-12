الزمالك يهزم الجيش الرواندي 3-0 في بداية مشواره ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

حقق الزمالك فوزًا سهلاً على الجيش الرواندي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في مستهل مشواره ببطولة أفريقيا للأندية لسيدات الكرة الطائرة، والمقامة حاليًا في تونس.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك (25):الجيش الرواندي (18)

الشوط الثاني: الزمالك (25):الجيش الرواندي (16)

الشوط الثالث: الزمالك (25):الجيش الرواندي (11)

بهذه النتيجة، حصل الزمالك على أول 3 نقاط في البطولة؛ ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما أصبح بطل رواندا في المركز الأخير.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة مع كلا من: الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، للمنافسة على البطولة الأفريقية.

يذكر أن الزمالك قد توج منذ عدة أيام ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2–0 في سلسلة الدور النهائي.