غدا.. 8521 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، انهاء استعداداتها لاجراء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والتى من المقرر لها أن تنطلق عدًا السبت، وتنتهي يوم الخميس 18 مايو الجارى.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك 8521 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية مقسمين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بينهم 790 طالبا وطالب إدارة غارب، وإدارة الغردقة التعليمية تضم 5215، وسفاجا 1052، والقصير 799، وتضم ادارة مرسى علم 196 طالبا، والشلاتين 291 طالبا و178 طالبا بادارة حلايب التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية حيث تم التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، والإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتوفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

كما تم إصدار تعليمات بضوابط الإمتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل داخل اللجان وخارجها والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الامتحانية خارج اللجان للتواصل مع الجهات الأمنية.

واطمأن وكيل الوزارة على انهاء تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التي من المقرر لها أن تعمل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة العملية الامتحانية.