حتحوت بعد فوز الأهلي : استغل كل ظروف المنافس

هنأ الاعلامي هاني حتحوت النادي الأهلي بعد الفوز علي الترجي بثلاثية في نص نهائي دوري ابطال افريقيا .

وكتب هاني حتحوت خلال حسابه الشخصي على تويتر:" فريق بطل.. هزم الترجي في رادس بثلاثية. بدأ قويًّا ففرض السيطرة في كل الخطوط، استغل كل ظروف المنافس وأجهز عليه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

‏انتصار كبير بدا قاسيًا، لكنه ،في الواقع، مع الرأفة، بتبديلات الربع ساعة الأخيرة ".

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .

‏النهائي الـ١٥ ينادي الأهلي