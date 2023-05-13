ولينا في راداس حكايات.. تعليق خالد مرتجي بعد مباراة الأهلي والترجي

شارك المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي صورة له برفقة طارق قنديل ومحمد الدماطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق قائلا:" ولينا في راداس حكايات الحمدلله يارب كملها علي خير ".

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .