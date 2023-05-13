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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها في احدي الافراح . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني  ” ، والتي قام بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه ، بينما قام حسام حبيب بارتداء بدله ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين . 


وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 
 

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وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضلجمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم». 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي . 

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

واشعلت شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا بصورة قبلة من حسام حبيب لزوجته شيرين عبد الوهاب  بعد نجاحها في حفل روائع الموجي . 

وارتدي حسام بدلة باللون البيج وكانت الصورة نالت اعجاب الكثير حيث يظهر السعادة علي شيرين وحسام حبيب بعد الخلافات الأخيرة بينهم الفترة الأخي.

 

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