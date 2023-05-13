رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها في احدي الافراح .

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني ” ، والتي قام بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه ، بينما قام حسام حبيب بارتداء بدله ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين .



وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.



وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضلجمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

واشعلت شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا بصورة قبلة من حسام حبيب لزوجته شيرين عبد الوهاب بعد نجاحها في حفل روائع الموجي .

وارتدي حسام بدلة باللون البيج وكانت الصورة نالت اعجاب الكثير حيث يظهر السعادة علي شيرين وحسام حبيب بعد الخلافات الأخيرة بينهم الفترة الأخي.