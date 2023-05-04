مي فاروق تنشر صورة بصحبة شيرين عبد الوهاب وتوجه لها رسالة حب

نشرت الفنانة مي فاروق، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات العالمي “تويتر”، صورة لها برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وظهرت مي فاروق وشيرين عبد الوهاب من كواليس حفلهما بالمملكة العربية السعودية، والذي يحتفي بروائع المؤسيقار محمد الموجي.

وعلقت مي فاروق على الصورة قائلة: “منورة دائما ‏حبيبتي وزميلة الطفولة.. ‏تعيشي وتبدعي وتفضلي منورة وقمر وسُكر طول العمر”.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب مع شركة “روتانا” بعدما أعلنت الشركة عن التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وحل أزمتها التي وصلت إلى ساحات القضاء خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا عبر “إنستجرام” صورا من اللقاء مع شيرين عبد الوهاب، وعلق عليها قائلا: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)".