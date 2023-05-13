إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وذلك بعد استمرار دولة الاحتلال في قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في عسقلان والمنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ما أودى بحياة 30 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وتسبب بإصابة نحو 100 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة "فرانس برس"، إن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة".

كما قالت سرايا القدس، في بيان، إن "المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين"، رداً على ما وصفته بـ"الاغتيالات واستمرار العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، الجمعة، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الأميرال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ترجيحه إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة، بعد قتلت إسرائيل مسؤولاً بارزاً في حركة الجهاد.

وأضاف هاجاري أن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش حالياً ما زالت تركز على حركة الجهاد الإسلامي فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة المحيطة بالقدس، الجمعة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية مجموعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.