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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات جوية جديدة على قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وكالة "شهاب" الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بـ3 صواريخ أحد المنازل شرق حي الشجاعية بقطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ما أودى بحياة 30 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وتسبب بإصابة نحو 100 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة "فرانس برس"، إن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة".

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سقوط 33 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة

كما قالت "سرايا القدس"، في بيان، إن "المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين"، رداً على ما وصفته بـ"الاغتيالات واستمرار العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، الجمعة، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الأميرال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ترجيحه إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة، بعد قتلت إسرائيل مسؤولاً بارزاً في حركة الجهاد.

وأضاف هاجاري أن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش حالياً ما زالت تركز على حركة الجهاد الإسلامي فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة المحيطة بالقدس، الجمعة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية مجموعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

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