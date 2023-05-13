لوسي: مشهد جريء وراء اعتذاري عن تقديم الراقصة والسياسي

كشفت الفنانه لوسي عن سر اعتذارها عن تقديم فيلم الراقصة والسياسي ، والذي قامت ببطولته الفنانة القديرة نبيلة عبيد .

وقالت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : كنت في سن صغير حين عرض علي فيلم الراقصة والسياسي ، وقد رفضته بسبب احدي المشاهد ، والذي جمع بين البطل والبطلة داخل الاحداث ، فقد وجدت انه جري بالنسبة لي .

واضافت لوسي : الفنانة نبيلة عبيد قدمت الدور بشكل رائع ، فلم اكن اري انه مناسب لي خلال تلك الفترة .

جدير بالذكر أن الفنانة لوسي خاضت الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المداح، والذى قدمت من خلاله شخصية هند بنت الأحمر.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاقدها على مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشارك فى بطولته الفنان حمادة هلال.

وأكدت لوسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن القائمين على العمل عرضوا عليها فى البداية الدور عبر الهاتف، مؤكدين أن عدد المشاهد ليس كبيرًا، وأنها بمثابة ضيف شرف .

وتابعت لوسي قائلة : قولت للقائمين على العمل فى البداية أنني لا أقدم أدوار شرف، إلا أن مخرج العمل جلس معي وعرض علي تفاصيل الدور ووجدته مؤثرًا فى الأحداث ووافقت عليه.