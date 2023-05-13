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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: أمريكا مستعدة لإتلاف الأسلحة الكيميائية في الخريف

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة لإتمام عملية إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن بايدن، يوم الجمعة: "نحن في طريقنا إلى إتمام عملية إتلاف مخزوناتنا من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري".

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وأضاف أن "هذه مرحلة نزع السلاح، وهي تتجاوب مع أعلى معايير الشفافية والأمن العام".

ويأتي ذلك عشية المؤتمر الخامس للدول المراقبة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي سينعقد في لاهاي بين 15 و19 مايو الجاري.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأخيرة في العالم التي لم تتخلص رسميا من ترسانة الأسلحة الكيميائية.

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