البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن يجتمع الرئيس جو بايدن بالسياسي الجمهوري ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين بالكونجرس الأسبوع المقبل، حسبما نقلت رويترز.

ويأتي ذلك الإجتماع لاستئناف مفاوضات الميزانية وتفادي تخلف وشيك عن سداد الدين الحكومي، جاء بعدما ألغى الزعماء اجتماعا مزمعا للسماح لمساعديهم بمواصلة النقاش.

وقال البيت الأبيض إن اجتماعات سقف الدين التي جرت على مدى الأيام القليلة الماضية كانت مثمرة، لكن نشعر بقلق بالغ إزاء التخلف المحتمل عن السداد.

وكانت قد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، من أنه إذا فشل الكونجرس الأمريكي في رفع سقف الديون ستواجه الولايات المتحدة، كارثة مالية واقتصادية وسيهدد تعافي الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى هبوط عالمي مشيرة إلى أنه سيشكل خطرا على قيادة واشنطن العالمية للاقتصاد.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية أنها تتابع الوضع في قطاع البنوك عن كثب.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها ستقوم بإطلاع الكونجرس الأمريكي على أي تغيير في الموعد الذي سنعجز فيه عن سداد ديون الحكومة.