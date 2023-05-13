مع وصول صواريخ ستورم شادو.. ما موقف روسيا في باخموت

ادعت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على الأرض في باخموت، في تقدم نادر بعد شهور من المكاسب الروسية في المدينة الشرقية، فيما تنفي روسيا ذلك مقللة من ذلك، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

وقالت كييف إن قواتها تقدمت كيلومترين في أسبوع، بينما قالت روسيا إن قواتها أعادت تجميع صفوفها في منطقة واحدة.

تشير المزاعم إلى تحول في الزخم الحربي في باخموت، ولكن على نطاق أوسع، لا يوجد دليل واضح على هجوم مضاد أوكراني.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن انفجارين يوم الجمعة في لوجانسك التي تسيطر روسيا عليها.

تظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تحققت منها هيئة الإذاعة البريطانية ، تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود من المدينة التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترًا (55.9 ميلًا) خلف خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

تأتي الانفجارات بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة أنها زودت أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز ستورم شادو Storm Shadow.

وذكر مسؤولون عينهم الكرملين إن ستة أطفال في لوجانسك أصيبوا في هجوم صاروخي إلى جانب عضو البرلمان الروسي فيكتور فودولاتسكي. وألقت السلطات هناك باللائمة في الهجوم على كييف.

تقع لوجانسك بعيدًا عن متناول صواريخ هيمارس التي اعتمدت أوكرانيا عليها سابقًا لشن ضربات عميقة ضد أهداف روسية.

لكن المسؤولين المعينين من روسيا في المنطقة قالوا إنهم يعتقدون أن الصواريخ الأوكرانية الصنع هي المسؤولة ، حيث أصابت مبان إدارية لشركتين متعثرتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن القوات الروسية في إحدى مناطق بخموت غيرت موقفها لأسباب استراتيجية.

وذكرت إن وحدات المجموعة الجنوبية من القوات الروسية اتخذت موقعًا دفاعيًا أفضل في منطقة مالويلينيفكا ، الأمر الذي أخذ في الاعتبار "الظروف المواتية لخزان بيرخيفكا".

لكن رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين قال إن ما تتحدث عنه وزارة الدفاع "يُدعى للأسف" هربًا "وليس" إعادة تجميع ".

مع اندلاع المعركة الدموية الشديدة ، أصبحت باخموت مهمة من الناحية الرمزية - على الرغم من أن العديد من الخبراء يشككون في قيمتها التكتيكية.

في منشور على Telegram ، زعم نائب وزير الدفاع حنا ماليار أن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في القوات حيث كسبت أوكرانيا 2 كم دون أن تفقد أي مواقع.

وفي الوقت نفسه ، أفاد المدونون العسكريون الروس بحدوث تقدم أو تحركات للقوات الأوكرانية في عدة مناطق.

وقال معهد دراسة الحرب أيضا إن القوات الأوكرانية على الأرجح حققت مكاسب على بعد كيلومترين في باخموت.

وقد تحققت البي بي سي من تسجيل مقطع فيديو لجنود يحملون علامات تعريف أوكرانية يقفون أمام بوابة ودبابة على بعد ، وعليهم أيضًا علامات أوكرانية.

ويعد الفيديو ، الذي نُشر في 11 مايو ، موضحا لما في منطقة حول كلية بخموت الصناعية ، وكانت حتى وقت قريب تحت سيطرة قوات فاجنر.

