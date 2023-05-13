خاص| استحداث موقف حضاري للسرفيس بالتجمع الخامس.. تفاصيل

أنهت الجهات المعنية أزمة موقف سرفيس عشوائي بالتجمع الخامس، بعد تضرر قاطني منطقة اللوتس الجنوبية منه لتسببه في إعاقة حركة المرور بتقاطع شارع التسعين مع محور النصر، حيث قاموا باستحداث موقف سرفيس حضاري يتم تشغيله بشكل تجريبي بدلاً من الموقف العشوائي.

يشار إلى قيام جهاز القاهرة الجديدة باستحداث موقف خاص للسيارات الأجرة (الميكروباص) أعلى الرصيف الخاص بميدان رويال بمنتصف الميدان، كمقترح (موقف أجرة تجريبى) لحين اتخاذ القرار النهائى بشأنه، وأن الموقف المزمع تشغيله يتردد عليه عدد من سيارات الميكروباص لعدة خطوط واتجاهات مختلفة على النحو التالى:

- الهرم، المحور، المنيب، رمسيس، ألف مسكن، حلوان، صقر قريش، الحى العاشر، السلام والعاشر بإجمالى 210 ميكروباصات.

كما يشار إلى أن ميدان رويال بمساحة 90 مترا يتقاطع مع 4 محاور على النحو التالى:-

1- شارع التسعين الجنوبى فى القادم والمؤدى من وإلى الجامعة الأمريكية على يمين الميدان عمارات كمبوند سوديك است تاون وعلى اليسار عمارات اللوتس الجنوبية.

2- امتداد محور التسعين الجنوبى القادم والمؤدى لمناطق كمبوندات مڤيدا وهايد بارك وأحياء الأندلس، حيث يقع على يمين الميدان المحور المشار إليه النطاق الخلفى لكمبوند القطامية ديونز وعلى اليسار نادى القاهرة الجديدة (رويال) ومبنى الشهر العقارى.

3- محور جمال عبد الناصر فى الاتجاهين القادم والمؤدى إلى الميدان.

4- محور النصر (محور البنوك) القادم والمؤدى لمناطق النائب العام واللوتس الشمالية.

كما يوجد بالميدان بخلاف الجزيرة الدائرية (الموقف المقترح) بالمنتصف 4 أرصفة بالتقاطعات السابق الإشارة إليها على النحو التالى:

1- الرصيف النطاق الخلفى لعمارات كمبوند است تاون سوديك.

2- رصيف النطاق الخلفى لڤيلات كمبوند القطامية ديونز.

3- رصيف عمارات اللوتس الجنوبية.

4- رصيف نادى القاهرة الجديدة (رويال).

ويبعد عن المساكن (القطامية ديونز، سوديك، اللوتس الجنوبية) بمسافة حوالى 150 مترا ولا يعيق حركة المرور أو حركة المواطنين.

كما يبعد عن محطة المونوريل المستحدثة بحوالى 200 متر تقريبا.

وتم استحداث ذلك الموقف نظرا لوقوف سيارات الأجرة بطريقة عشوائية في تقاطع شارع التسعين مع محور النصر، ما كان يسبب إعاقة لحركة المرور، وكذا تضرر السكان المقيمين بمنطقة اللوتس الجنوبية منهم.

موقف الحي العاشر الحضاري

موقف الحي العاشر الحضاري الجديد بمدينة نصر تم افتتاحه في العام الماضي ضمن المشروعات القومية التي تحمل رؤية جديدة لمصر تسابق بها الزمن وتخفف بها التكدس والازدحام المروري وتحقق السيولة المرورية وتحرر حركة الطرق وتخلصها من العشوائية من أجل خلق حياة كريمة للمواطن.