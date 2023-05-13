مراقبون يكشفون خفايا التحرك العسكري للهجوم المضاد الأوكراني.. فهل بدأ فعلا؟

بعيدًا عن باخموت ، أفاد عمدة ميليتوبول المنفي عن انفجار كبير صباح الجمعة في وسط المدينة الجنوبية الشرقية التي خضعت ال روسيا منذ بداية الحرب، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنه لم يعرف سبب الانفجار ، لكن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 14 غارة على القوات والمعدات العسكرية الروسية يوم الخميس.

إلى جانب الضربات الجوية ، قالت أوكرانيا إنها دمرت تسع طائرات مسيرة روسية ونفذت هجمات ناجحة على عشرات الأهداف العسكرية ، بما في ذلك وحدات مدفعية ومستودع ذخيرة ومعدات دفاع جوي.

بعد شهور من الجمود ، تمت مناقشة الهجوم المضاد الأوكراني - بمساعدة الأسلحة الغربية التي وصلت حديثًا - بشكل علني. لكن الرئيس الأوكراني قال يوم الخميس إن من السابق لأوانه شن الهجوم.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقابلة: "مع [ما لدينا بالفعل] يمكننا المضي قدمًا ، وأعتقد ، أن نكون ناجحين..لكننا سنخسر الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة إلى الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

على الرغم من تصريحات الرئيس زيلينسكي ، زعمت مراسلة الحرب الروسية الموالية للكرملين ساشا كوتس أن الهجوم المضاد قد بدأ.

وقالت نقلا عن مصادر "موثوقة" إن الدبابات الأوكرانية كانت على طريق خاركيف الدائري متجهة نحو الحدود مع روسيا.

وأضافت كوتس: "توجد رافعات منخفضة في الأعمدة تحمل نماذج [دبابات] غربية من بين نماذج أخرى".

وقال: "بعبارة أخرى ، قررت كييف تصعيد الوضع على طول الجبهة الشمالية بالتوازي مع بدء العمليات الهجومية على أطراف أرتيوموفسك [الاسم الروسي لباخموت]".

كتب مراسل حربي روسي آخر ، ألكسندر سيمونوف ، على Telegram أن القوات الأوكرانية اخترقت قرية ، بالقرب من باخموت ، وأخذت "عدة كيلومترات مربعة" من الأرض.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أولكسندر موسيفينكو إن كييف أدركت أن الهجوم المضاد المتوقع قد لا يهزم روسيا بالضرورة "في جميع المناطق".

وقال لراديو نيفادا الأوكراني إن هناك احتمالا كبيرا لاستمرار الحرب في العام المقبل. وقال "كل هذا يتوقف على كيفية تطور المعارك. لا يمكننا ضمان كيفية تطور الهجوم المضاد.".

ذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير لم يذكر اسمه لشبكة CNN إن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد كبير بضرب أهداف مثل مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة وأنظمة الدروع والمدفعية.

كما سبق التقدم الأوكراني في ربيع 2022 في الأجزاء الجنوبية والشمالية الشرقية من البلاد بهجمات جوية "لتشكيل" ساحة المعركة.