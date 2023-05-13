صدام ناري بين الوداد وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. الليلة

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتسلح الوداد المغربي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزا مريحا على على صن داونز في مباراة اليوم، يسهل من لقاء العودة في جنوب إفريقيا.

وكان نادي الوداد أعلن مؤخرا إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق، وعين البلجيكي سفين فاندنبروك خلفا له.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيبما التنزاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله، بينما اكتسح صن داونز شباب بلوزداد بنتيجة 6-2 ذهابا وإيابا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق صن داونز في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة العودة على أرضه.

ويعد صن داونز الفريق الوحيد في الدور نصف النهائي، الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ويلتقي المتأهل من الوداد وصن داونز مع الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي اكتسح الترجي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، على الملعب الأولمبي في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في المباراة النهائية.