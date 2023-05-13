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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رضا حجازي: التكنولوجيا أنقذت التعليم أثناء كورونا وجيل الموبايلات كله رقمي

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم في مصر يمر بمراحل متعددة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إدخال التكنولوجيا فى التعليم كأهم خطوة من خطوات التطوير .

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاق بين مؤسسة التعليم أولا وفاهم للدعم النفسى لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مدرسة فاهم للدعم النفسى .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية ادخال التكنولوجيا في التعليم المصري ، تتم بشكل سريع في نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التكنولوجيا لن تغني عن دور المعلم ، ولكن يتم دمجها فى العملية التعليمية، من أجل الوصول إلى التعلم المنتج والمستمر .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال توقيع اتفاق بين مؤسسة التعليم أولا وفاهم للدعم النفسى لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين فى المدارس، أن الجيل الجديد الحالي هو جيل رقمي قائلاً : حفيدى لسه مش بيتكلم وبيعرف يجيب الموبايل ويلعب عليه .

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تطوير للتعليم بدون الارتقاء بالمعلم ، الذي يجب أن يكتسب مهارات جديدة بإستمرار .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مصر من الدول القليلة التى استكملت العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا ، بفضل ادخال التكنولوجيا في التعليم ، لافتاً إلى أن هناك 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية ، والتعليم الثانوى كله أصبح يعمل الآن من خلال التابلت وهذا أمر محمود .


وأشاروزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جائحة كورونا أثرت على التعليم حيث أغلقت قرابة 75% من مدارس العالم  فى وجه قرابة 400 مليون طالب،  ووقتها تم اللجوء إلى التعليم البديل عبر الإنترنت، موضحا أن مخرجات التعلم يجب أن تختلف لتواكب المستقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تسير فى خطة تطوير التعليم بدعم من القيادة السياسية، مشددا على أن رؤية وزارة التربية والتعليم مستمرة فى تطوير مهارات المعلمين.

وطرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تساؤلات حول، ما هى نواتج التعلم وشكل المناهج وطريقة تقديمها للطلاب وما هى مهارات المعلمين ومؤهلاتهم وأيضا شكل الإدارة المدرسية والمدارس الذكية وشكل المبنى المدرسى فى ظل التحول الرقمى، وما هى مستلزمات المبنى المدرسى وشكل اليوم الدراسى، وما هو شكل التقييم للطلاب هل نحتاج إلى اختبارات تحصيلية التى خلقت الدروس الخصوصية أم نواحى شخصية ونوانج تعلم حقيقة،  متابعا: يجب طرح هذه التساؤلات فى مؤتمر اليوم.

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