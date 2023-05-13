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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناقش خطة الجهاز.. محافظ أسيوط ويؤكد دعمه لمبادرات تنمية المشروعات الصغيرة

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية مؤكداً على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المبادرات والفعاليات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي سيتم تقديمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات والامكانات التي يتميز بها والخدمات التي يقدمها للمواطنين خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القطاع الهام باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية التي يعول عليها الاقتصاد المصري النهوض والتنمية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات أو تأهيل الشباب لسوق العمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني كـ (التدريب والتشغيل ، والتأسيس ، ريادة أعمال ، تمويل ، عدم فني ، تسويق ، ...) وغيرها من الخدمات التي يقدمها الجهاز وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض تلك المنتجات في ربوع المحافظة والترويج لها وتسويقها.

ولفت إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والسعي إلى إتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وهو ما يساهم في توفر فرص العمل على أرض الواقع ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير للمنتجات المختلفة بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي، مثمناً الجهود المبذولة من الحكومة بمختلفة قطاعاتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة سواء (الصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية والثروة الحيوانية، والداجنة ، ... ).

محافظ أسيوط خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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