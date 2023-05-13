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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على تاجر مخدرات في شمال سيناء

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

 وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

أجهزة وزارة الداخلية العناصر الإجرامية المواد المخدرة شمال سيناء مخدر الهيدرو مديرية أمن شمال سيناء

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