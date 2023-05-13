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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

اللحمة
اللحمة

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم مرتفعة بسبب الإقبال على الشراء، ودخول موسم عيد الأضحى، وأنه مع عيد الأضحى  من المتوقع أن يصل  سعر الكيلو لـ350 جنيها.

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280 للكندوز .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 13 مايو 2023

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التموين: نعمل على التنوع في استيراد اللحوم لضبط الأسعار


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا دولة غير منتجة للحوم حتى يعرف الناس ذلك وأننا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

 
ولفت إلى أننا دولة مستهلكة وكلما استهلكنا أكثر كلما اضطررنا للاستيراد وصرف الأموال، والإنتاج الحيواني في مصر لا يكفينا ولكن نريد أن نتفاءل ولا تتوقع الأسوأ دائما".


وأشار إلى أن اللحمة الموجودة بـ أرض مصر لا تكفي، ولذلك نستورد، ولذلك هناك ارتفاع فى الأسعار.
 

 

اسعار اللحوم اللحوم عيد الأضحى موسم عيد الأضحى شعبة القصابين الحكاية

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