في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم مرتفعة بسبب الإقبال على الشراء، ودخول موسم عيد الأضحى، وأنه مع عيد الأضحى من المتوقع أن يصل سعر الكيلو لـ350 جنيها.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا دولة غير منتجة للحوم حتى يعرف الناس ذلك وأننا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد.



ولفت إلى أننا دولة مستهلكة وكلما استهلكنا أكثر كلما اضطررنا للاستيراد وصرف الأموال، والإنتاج الحيواني في مصر لا يكفينا ولكن نريد أن نتفاءل ولا تتوقع الأسوأ دائما".



وأشار إلى أن اللحمة الموجودة بـ أرض مصر لا تكفي، ولذلك نستورد، ولذلك هناك ارتفاع فى الأسعار.

